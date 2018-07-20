Украинский "ДнепрАзот" возобновит работу по производству хлора

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Украинский "ДнепрАзот" в пятницу возобновляет работу цехов по производству хлора, необходимого для очистки воды, сообщается на сайте предприятия.

Ранее единственный производитель жидкого хлора в стране, предприятие "ДнепрАзот" сообщило, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию.

"Двадцатого июля 2018 года АО "ДнепрАзот" возобновляет работу предприятия хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятие закончены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, по вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, соляной кислоты они просят обращаться в отдел реализации АО "ДнепроАзот" для заключения прямых договоров на поставку.