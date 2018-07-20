МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Германии до сих пор не передали России информацию о хакерских атаках на свои ведомства, о якобы российском следе в которых ранее заявлял Берлин, сообщил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Эта тема бурлит в местном информационном пространстве, но мегафонная дипломатия здесь явно контрпродуктивна. Мы неоднократно просили Берлин в развитие переговоров министров передать нам доказательства причастности России к пресловутым кибератакам на германские ведомства, какую-либо реальную фактуру, но ее нет", — заявил Нечаев.
Отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда Берлин готов вернуться к реализации этой идеи, дипломат отметил, что "мяч на германской стороне".