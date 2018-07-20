Число погибших в ДТП в Житомирской области возросло до 11 человек

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Число погибших в ДТП в Житомирской области возросло до 11, среди них ребенок, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в пятницу в полиции сообщили, что десять человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области Украины. Микроавтобус ехал из Киева в Ровно.

"В результате ДТП водитель маршрутного автобуса и десять пассажиров погибли (из них один ребенок) и десять пассажиров получили травмы, из них один ребенок. Всего в маршрутном автобусе находились 20 человек — водитель и 19 пассажиров", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницы Житомира.