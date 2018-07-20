В Житомирской области десять человек погибли в ДТП с микроатобусом

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Десять человек погибли, десять травмированы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области на Украине, сообщает управление полиции в Житомирской области на своем сайте.

Авария произошла на трассе Киев-Чоп в пятницу около 10.40 (время совпадает с мск), на месте работают спасатели, полиция.

"В результате ДТП на трассе Киев-Чоп в Житомирской области погибли десять человек и еще десять травмированы. По предварительным сведениям, водитель маршрутного автобуса (сообщением Киев-Ровно), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом", — говорится в сообщении.