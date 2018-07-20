В Египте расследуют инцидент с экстренно севшим украинским самолетом

КАИР, 20 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Центральное управление по ЧП на воздушном транспорте министерства гражданской авиации Египта начало расследование обстоятельств вынужденной посадки, которую совершил в пятницу экипаж украинского грузового самолета Ан-26 близ города эль-Алямейн на севере страны, говорится в заявлении египетского ведомства.

"На место инцидента направилась команда Центрального управления по ЧП на транспорте, а также технические специалисты для проведения предварительного осмотра самолета, опроса экипажа и изъятия документации", — говорится в сообщении.

Ранее армия Египта заявила, что украинский грузовой Ан-26, направлявшийся из Киева в Хартум, совершил вынужденную посадку в 48 милях от аэропорта города эль-Алямейн на севере Египта. Как пояснили в минавиации Египта, украинский самолет, следовавший рейсом Kuy 955 4, пропал с радаров при подлете к эль-Алямейну, где экипаж планировал дозаправиться топливом для дальнейшего полета в столицу Судана.

Диспетчерские службы связались с военными и на место предположительной посадки были направлены спасатели. Они обнаружили самолет и экипаж на сельхозполе в 48 милях от аэропорта эль-Алямейна. Члены экипажа не пострадали. По предварительной информации, причиной экстренного приземления стали неполадки в двигателях Ан-26.