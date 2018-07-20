Госдеп призывает другие страны отказаться от ВТС с Россией, заявил Антонов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США пытаются убедить другие страны прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Не секрет, что госдепартамент США некоторое время тому назад направил четкие телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в сфере ВТС. Удар нам наносится сильный. Посмотрите, какие разговоры открытые идут в отношении российско-турецкого контракта на поставку систем (С-400). Хочу вас заверить, что столь же острые дискуссии идут в отношении других важных покупателей российского вооружения", — сказал Антонов в ходе дискуссии в клубе "Валдай" по результатам саммита в Хельсинки.

США последовательно стараются добиться отмены решения Турции о закупке российских С-400. Вашингтон, в частности, грозит Анкаре отказом в поставках самолетов F-35.