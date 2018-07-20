Американские парламентарии планируют новый визит в Россию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что готовится новой визит американских конгрессменов в Москву.
"Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что планируют приехать еще сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели, кто поедет сюда", — уточнил он, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".
Отвечая на вопрос, получила ли Москва приглашение для российских депутатов нанести ответный визит в Вашингтон, дипломат ответил отрицательно. Он объяснил это внутриполитической ситуацией в США.
"Атмосфера очень токсичная и сегодня очень много вопросов в отношении того, что произойдет на этих довыборах, сумеет ли президент удержать республиканское большинство в сенате, что будет с палатой представителей", — пояснил он.
В ноябре в США должны пройти так называемые промежуточные выборы, приходящиеся на середину первого президентского срока Дональда Трампа. Это своего рода референдум о доверии президенту. Будет полностью переизбираться нижняя палата Конгресса — Палата представителей, а также 35 сенаторов из ста. Кроме того, переизберут 39 губернаторов штатов и территорий.