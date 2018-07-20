Американские парламентарии планируют новый визит в Россию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что готовится новой визит американских конгрессменов в Москву.

Он также рассказал, что при подготовке предыдущей встречи российская сторона предлагала исключить "всех парламентариев из ограничительных списков", чтобы не создавать проблем для межпарламентского диалога, на что США ответили отказом.

"Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что планируют приехать еще сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели, кто поедет сюда", — уточнил он, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

Отвечая на вопрос, получила ли Москва приглашение для российских депутатов нанести ответный визит в Вашингтон, дипломат ответил отрицательно. Он объяснил это внутриполитической ситуацией в США.

"Атмосфера очень токсичная и сегодня очень много вопросов в отношении того, что произойдет на этих довыборах, сумеет ли президент удержать республиканское большинство в сенате, что будет с палатой представителей", — пояснил он.

В ноябре в США должны пройти так называемые промежуточные выборы, приходящиеся на середину первого президентского срока Дональда Трампа. Это своего рода референдум о доверии президенту. Будет полностью переизбираться нижняя палата Конгресса — Палата представителей, а также 35 сенаторов из ста. Кроме того, переизберут 39 губернаторов штатов и территорий.