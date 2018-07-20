В Бразилии при вооруженном нападении на дом погибли семь человек

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате вооруженного нападения на один из домов в городе Порту-Алегри на севере Бразилии, сообщает портал Terra со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в четверг вечером. Как сообщили очевидцы, вооруженные люди подъехали к дому на автомобиле, затем устроили стрельбу по находящимся в доме людям, после чего поспешили скрыться с места.

По информации полиции, тела шести человек были обнаружены в доме. Еще двое раненых были доставлены в больницу, позднее один из них скончался. Состояние другого пострадавшего оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося. По данным полиции, дом, на который было совершено нападение, ранее использовался в качестве притона для наркоманов.