На Украине пятеро жителей Белоруссии погибли в ДТП с микроавтобусом

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП на Украине, в результате пять человек погибли и десять пострадали, сообщила в пятницу госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, авария произошла в пятницу около 4.00 (время совпадает с мск) в Кривоозерском районе Украины вблизи поселка Кривое Озеро, пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек и десять пострадали (граждане Белоруссии)", — говорится в сообщении.