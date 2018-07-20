МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемые связи между президентом США Дональдом Трампом и Россией, подключил к делу россиянки Марии Бутиной прокурора из области борьбы со шпионажем, сообщает телеканал MSNBC.

Обозреватель телеканала Рейчел Мэддоу обратила внимание на то, что на прошедшем судебном слушании присутствовала заместитель начальника департамента национальной безопасности Минюста США, "опытный прокурор в области борьбы со шпионажем" Дебора Кертис.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".