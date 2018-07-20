Постпредство России в ООН присоединилось к флешмобу в поддержку Бутиной

ООН, 20 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский присоединился к флешмобу МИД РФ в соцсетях в поддержку Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже.

"Еще один гражданин РФ арестован в США без какой-либо правдоподобной причины. Мы требуем ее немедленного освобождения. Давайте поддержим ее тегом #FreeMariaButina", — написал Полянский в своем Twitter

В четверг министерство иностранных дел РФ объявило о запуске флешмоба в соцсетях в поддержку Марии Бутиной.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.