МИД Индии подтвердил переговоры с США в формате шестого сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии подтвердило, что первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии состоится 6 сентября в Нью-Дели.

"Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и министр обороны страны Нирмала Ситхараман 6 сентября встретятся в Нью-Дели с госсекретарем США Майклом Помпео и главой минобороны США Джеймсом Мэттисом, чтобы дать старт диалогу в формате "2+2"", — заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Как сообщил высокопоставленный дипломат, на предстоящих переговорах будет рассмотрен "широкий круг вопросов двухсторонней, региональной и глобальной повестки, представляющих взаимный интерес, с акцентом на укрепление стратегических связей и связей в сфере безопасности между двумя странами".

Переговоры в формате "2+2" между странами планировалось провести ранее, но в июне индийский МИД сообщил, что США отложили первую такую встречу на неопределенный срок. Позже министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и госсекретарь США Майкл Помпео договорились провести первый раунд диалога как можно скорее.

После согласования в мае поставок РФ в Индию зенитных комплексов С-400 на 6 миллиардов долларов Вашингтон выражал недовольство оборонным сотрудничеством Москвы и Дели и предупреждал, что закупки Индией российских вооружений могут повлечь за собой введение санкций против этой страны. Однако при этом в Пентагоне выступали за то, что не накладывать санкции на Индию, поскольку она является важным военно-политическим партнером США в регионе.