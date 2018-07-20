Трамп твердо защищает США от "агрессии и экспансии" России, считает Помпео

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп твердо защищает США от "российской агрессии" и экспансии Москвы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео спросили в интервью Fox News , как он оценивает мнение, будто Трамп выглядел слабым на фоне российского президента Владимира Путина на саммите в Хельсинки.

"Эти обвинения абсурдны. Нынешняя администрация неустанно старается привлечь Россию к ответственности за ее плохое поведение. Мы унаследовали ситуацию, в которой Россия делала в отношении США все, что ей заблагорассудится", — сказал Помпео.

"В последние дни на этот счет было больше шума, чем понимания. Нынешняя администрация твердо поддерживает украинцев, твердо обеспечивает защиту от экспансии России в другие части мира. Мы все признаем, что эта угроза реальна, и президент Трамп твердо защищает Америку от российской агрессии", — добавил Помпео.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве во внутриукраинский конфликт. РФ подчеркивала, что не является стороной конфликта или субъектом минских соглашений по его урегулированию.