Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений и сотрудничества с ОАЭ

ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в четверг с государственным визитом в ОАЭ, выразил надежду на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, сообщается в заявлении на сайте МИД КНР.

Это первый визит китайского лидера в ОАЭ за 29 лет, в поездке Си Цзиньпина сопровождает его супруга Пэн Лиюань.

"От лица правительства КНР и от всего китайского народа Си Цзиньпин пожелал всего наилучшего народу и властям ОАЭ, он подчеркнул, что после установления дипотношений 34 года назад две страны уважали друг друга и относились как к равным, двусторонние отношения отмечены значительным развитием, а прагматическое сотрудничество в различных сферах принесло плодотворные результаты", — сообщает внешнеполитическое ведомство Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что ОАЭ стали первой страной, которую он посещает с госвизитом после своего переизбрания на пост председателя КНР, это отражает важность отношений Пекина с этим государством. "Я с нетерпением ожидаю глубокого обмена мнениями с руководством ОАЭ по вопросам развития двустороннего сотрудничества, я считаю, что при совместных усилиях обеих сторон этот визит завершится успешно и углубит дружбу между двумя странами и народами", — сказал китайский лидер.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом провели для китайского гостя церемонию приветствия. Премьер и наследный принц тепло приветствовали визит Си Цзиньпина и отметили высокую значимость, что страной первого после переизбрания госвизита он выбрал именно ОАЭ. Они выразили надежду, что "нынешний важный и исторический визит станет мощным импульсом для развития стратегических отношений КНР и ОАЭ".

После ОАЭ китайский лидер посетит Сенегал, Руанду и ЮАР, а с 25 по 27 июля примет участие в 10-м юбилейном саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. На обратном пути Си Цзиньпин совершит остановку на Маврикии для дружественного визита.