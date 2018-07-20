Посольство России рассказало о состоянии задержанной в США Марии Бутиной

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Россиянка Мария Бутина тяжело адаптируется к тюремным условиям в США, но держится бодро и на здоровье не жалуется, говорится в сообщении посольства РФ в США в соцсети Facebook.

Сотрудники посольства РФ в четверг посетили россиянку в следственном изоляторе и общались с ней около двух часов.

"Несмотря на стресс и психологическое давление, которые российской гражданке пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет. Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде", — говорится в сообщении.

"Она была очень рада увидеть наших дипломатов, ощутить моральную поддержку. Сообщили Марии о том, что ее дело вызвало общественный резонанс в России, и в ее адрес выражаются слова солидарности. Она просила передать родителям, чтобы не волновались", — говорится в сообщении посольства. Российское диппредставительство пообещало оказывать Бутиной консульскую помощь и все необходимое содействие.

Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной "притянуты за уши".