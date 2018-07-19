Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян в США и на Украине

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова более всего обеспокоена нарушениями прав россиян в США и на Украине.

"Украина и, пожалуй, США", — заявила Москалькова в интервью газете "Известия" , отвечая на вопрос о том, в каких странах нарушение прав россиян вызывает у нее наибольшее беспокойство.

Омбудсмен пояснила, что на Украине находится более 400 заключенных граждан РФ. По ее мнению, среди них есть как те, кто совершил реальные преступления, так и те, кто стал жертвой произвола, чтобы создать "фонд" для обмена на заключенных в России украинцев.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении. До этого они также договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.