Источник сообщил о гибели десяти человек при обстреле в Йемене

КАИР, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли при артобстреле со стороны повстанцев-хуситов к югу от йеменского порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в руководстве провинции Ходейда.

"Боевики "Ансар Алла" провели интенсивный артобстрел по различным районам города Эт-Тахита к югу от Ходейды, в результате чего погибли десять человек, есть пострадавшие", — заявил источник.

Он добавил, что несколько домов сильно пострадали в ходе обстрела.

В Йемене с 2014 года продолжается война между хуситами и правительством президента Абд Раббу Мансура Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов, в том числе столица Сана. Стороны ведут бои в нескольких провинциях.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.