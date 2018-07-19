В Ираке арестовали 13 боевиков ИГ* после серии терактов

КАИР, 19 июл — РИА Новости. Иракские силовики арестовали в Киркуке 13 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) спустя почти сутки после серии терактов на территории города, сообщил глава антитеррористического комитета провинции генерал Саад Маан.

По его словам, которые приводит иракский телеканал "ас-Сумария" , все задержанные составляли единую ячейку ИГ*, пробравшуюся в город несколько дней назад.

По сообщению курдского телеканала Rudaw, два человека погибли и 17 были ранены среду в результате серии взрывов в различных частях города Киркук.

Отмечалось, что неизвестными были подорваны несколько фугасов, заложенных на центральном шоссе в центре Киркука. Также ряд районов города, в том числе детская больница, подверглись минометному обстрелу с двух курсирующих по населенному пункту внедорожников.

Ранее в северной иракской провинции Киркук произошел ряд терактов. В конце июня на трассе Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми убитых иракских силовиков, которых террористы ИГ* удерживали в заложниках. В минувшее воскресенье 14 человек пострадали в результате трех взрывов рядом со складами избирательных бюллетеней.

Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.

*Террористическая организация, запрещенная в России.