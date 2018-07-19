ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной ДНР вынес смертный приговор одному из членов вооруженной банды, обвиняемой в вымогательствах, грабежах, похищениях и убийствах.

"Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении десяти лиц, занимавшихся в период 2014-2015 годов грабежами, похищениями людей, вымогательством и убийством в составе устойчивой вооруженной группы. Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда ДНР.

Один из обвиняемых приговорен к смертной казни, восемь членов банды — к пожизненному лишению свободы, еще один получил 13 лет заключения.

Отмечается, что сторона обвинения настаивала на исключительной мере наказания для четверых членов преступной группы.