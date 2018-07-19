Яковенко хочет обсудить с главой МИД Британии смерть Глушкова

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что планирует встретиться с главой МИД страны, чтобы обсудить смерть россиянина Николая Глушкова.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что отказ Лондона предоставить России доступ к расследованию инцидента в Солсбери и убийства гражданина РФ Николая Глушкова является неприемлемым, это не способствует установлению обстоятельств и причин произошедшего, а также выявлению виновных.

"Мне мои коллеги в Лондоне сказали, что сегодня получено письмо первого заместителя министра иностранных дел на мое имя, в котором, в частности, он пишет достаточно тепло о гостеприимстве, которое проявлено к британцам, которые приехали в Россию, и также выражает надежду на то, что у меня будет возможность встретиться с новым министром иностранных дел", — сказал Яковенко.

"Я это предложение поддерживаю, более того, на следующей неделе планирую выйти лично с этой инициативой", — добавил он.

Посол подчеркнул, что во встрече с главой МИД Великобритании для него важны два аспекта. "Прежде всего, я хотел бы обсудить вопросы двусторонних отношений с Великобританией в новом контексте, в том числе и дело Скрипалей, смерть российского бизнесмена Глушкова, который погиб 12 марта и по которому мы не имеем никакого сотрудничества со стороны Великобритании", — подчеркнул Яковенко.

Кроме того он рассказал, что будет готов проинформировать нового главу МИД Великобритании о ключевых направлениях российской внешней политики, в том числе в контексте выступления президента РФ Владимира Путина на совещании с послами и постпредами.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.