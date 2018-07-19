Чижов охарактеризовал отношения России и Евросоюза

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза сегодня ненормальные, но говорить о том, что все контакты заморожены, нельзя, заявил журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Отношения между Россией и Евросоюзом на сегодняшний день ненормальные. С чем это связано, я думаю, не нужно повторять. По чьей инициативе это произошло, тоже всем известно", — сказал Чижов.

По его словам, Россия не закрывала ни один канал общения с ЕС по своей воле.

"Говорить о том, что все заморожено, было бы явным преувеличением. У нас продолжаются рабочие контакты, и они не прерывались. Продолжается политический диалог на различных уровнях", — отметил дипломат.