Экс-директор ФСБ назвал задержание Бутиной в США политически ангажированным

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Задержание россиянки Марии Бутиной в США является политически ангажированным и не характеризует американских разведчиков как профессионалов, заявил в четверг РИА Новости депутат Госдумы, экс-директор ФСБ генерал Николай Ковалев.

"Со стороны американской разведки я тут и грамма профессионализма не вижу, здесь сугубо политический вопрос, которым спецслужбы не должны заниматься. Деятельность Бутиной абсолютно прозрачна, она освещалась в соцсетях, поэтому и операцией это назвать нельзя. Совершено очевидно, что ее задержали специально перед встречей Трампа и Путина, потому что спецслужбы Америки против своего президента", — сказал он.

Ветеран разведки счел нелепыми обвинения, предъявляемые к россиянке. По его мнению, ситуация с Бутиной свидетельствует о том, что теперь любой иностранный лоббизм может интерпретироваться руководством США как шпионаж.

"Обвинять российскую гражданку в шпионаже на основании того, что она использует свои личные связи в интересах России, совершенно нелепо. Любой гражданин, который занимается какой-либо деятельностью, уже использует свои связи, чтобы либо приобрести товары или их продать, и соответственно в любой момент, когда это будет удобно американским властям, его могут арестовать", — отметил Ковалев.

При этом собеседник агентства напомнил, что в своей публичной деятельности Бутина выступала за наделение граждан России правом носить оружие, что, наоборот, могло быть выгодно американскому оружейному лобби.

"Возникает риторический вопрос, в чьих интересах она действовала в большей степени? Мне кажется, что больше американского оружейного лобби, нежели в пользу Москвы", — выразил недоумение депутат.

Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.