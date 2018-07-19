Роспотребнадзор назвал страны, в которых можно заразиться лихорадкой Денге

Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге. Архивное фото

Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге.

"За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за шесть месяцев 2018 года – 148 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов и Бразилии", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге на Кубе.

В целях профилактики подобных заболеваний в ведомстве рекомендуют россиянам, выезжающим в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг, интересоваться о возможности заражения подобными лихорадками, использовать индивидуальные средства защиты, а по возвращении при повышении температуры информировать медиков о поездке в страну с тропическим климатом.

"Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — добавляют в ведомстве.

Лихорадка Денге — тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является дневной комар aedes aegypti, распространенный в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Симптомами болезни являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.