Российский комик подал в суд на Украину

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский комик и блогер Данила Поперечный заявил, что подал в суд на Украину.

Ранее Поперечному на три года запретили въезд на территорию Украины. По словам блогера, СБУ отказалась обосновать причины такого решения, после чего тот решил оспорить запрет.

"Мы подали в суд на Украину. Я сужусь <…> с целой страной из-за абсолютного нонсенса", — заявил Поперечный в ролике, опубликованном на его странице в YouTube.

Артист также добавил, что на территории Украины проживают члены его семьи, с которыми теперь он не сможет увидеться.

"Мне запретили въезд в страну на три года, в ту, в которой у меня живет семья. И ввиду некоторых обстоятельств <…> некоторые члены моей семьи не особо мобильны. То есть, по факту, дорогое правительство Украины, вы разлучаете меня с моей семьей на три года", — подчеркнул он.

В марте Поперечный начал стендап тур по городам России. 17 июля артист планировал выступить в Одессе, а затем — в Киеве и Харькове. Комик утверждает, что заранее связывался с сотрудниками СБУ, чтобы уладить все потенциальные проблемы. Представители спецслужб заверили его, что никаких ограничений на въезд не будет. Однако в последний момент они "безосновательно" отменили разрешение без объяснения причин, заявил Поперечный. Он отметил, что потерял "очень много" денег, и попытается вернуть их через суд.