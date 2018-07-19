МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Хантсман, комментируя желание генпрокуратуры РФ допросить американских чиновников по делу Браудера, заявил, что США всегда будут защищать своих граждан.

"Мы всегда будем защищать граждан США", — приводит американская дипмиссия в Twitter слова Хантсмана.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи президентов США и РФ российский лидер Владимир Путин предложил сотрудничество американским следственным органам по 12 россиянам, обвиненным в хакерских атаках на выборы в США. При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации.

Среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, — бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщил ранее журналистам начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.