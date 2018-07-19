В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют отводу сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики препятствуют созданию условий для отвода сил у Станицы Луганской в Донбассе, заявил в четверг на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Очередной этап разведения сил и средств у Станицы Луганской был сорван 13 июля.

"В ночь с 18 на 19 июля украинские силовики провели обстрел своих позиций, расположенных вблизи участка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской… Данным провокационным обстрелом киевские силовики в очередной раз воспрепятстовали созданию условий для разведения сил и средств, чем продемонстрировали отказ соблюдать минские договоренности", — заявил Осадчий.

Он отметил, что согласно минским договоренностям, отвод сил может проводится только при соблюдении режима тишины обеими сторонами в течение определенного периода.

Осадчий опроверг обвинения украинских силовиков в обстрелах и заявил, что в ЛНР соблюдают объявленное ранее перемирие.