Москва выступает против выдачи Винника в любую страну, кроме России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия выступает категорически против выдачи арестованного в Греции россиянина Александра Винника в любую другую страну, кроме РФ, заявил журналистам российский посол во Франции Алексей Мешков.

"Россия выступает категорически против выдачи россиянина Александра Винника в любую другую страну, кроме России", — сказал Мешков.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.