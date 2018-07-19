Под Манчестером потушили пожар, продолжавшийся с 24 июня

Пожарный во время пожара в приходе Садлворт, Великобритания

Пожарный во время пожара в приходе Садлворт, Великобритания

ЛОНДОН, 19 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Природный пожар под Манчестером, начавшийся более трех недель назад, ликвидирован, сообщила местная противопожарная служба.

Из-за держащейся в Англии в течение нескольких недель жары в четырех районах региона начались природные пожары, из-за которых были эвакуированы жители десятков домов, а часть района страдала из-за сильного задымления. В ликвидации пожара принимали участие военные.

"Пожар полностью потушен, пожарные покинули район происшествия… Противопожарная служба Манчестера следит за торфяниками, чтобы убедиться, что пожар не начнется заново. Начались восстановительные работы", — говорится в сообщении службы.

Площадь пожара, охватившего главным образом высохшие болота, достигала 18 квадратных километров.