На митинге в Кишиневе оппозиция пыталась прорваться в парламент

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Сторонники оппозиции во время митинга около здания парламента Молдавии попытались прорваться внутрь, но были остановлены полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кандидат в мэры Кишинева, вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе 17 июля призвал своих сторонников прийти на массовый митинг. На призыв откликнулось около двухсот человек. Люди скандируют "Нэстасе — мэр!" и "Долой диктатуру!", а также требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Адриан Канду.

Митингующие, чтобы добиться признания выборов мэра Кишинева, попытались силой прорваться в здание правительства, но были остановлены полицией. После этих действий протестующих, которые обещали проводить акцию мирно, сотрудников правоохранительных органов на подходе к парламенту стало еще больше.

"Полиция пыталась остановить прессу, чтобы они не освещали наш протест. Мы здесь, чтобы передать властям на рассмотрение резолюцию, принятую 1 июля", — сказал Нэстасе.

Резолюция, утвержденная ранее, предусматривает признание результатов выборов мэра Кишинева, отмену смешанной избирательной системы, а также отставку судей, отказавшихся утвердить итоги голосования в столице Молдавии.

Протестующие уверены, что их число возрастет после полудня, они надеются, что многие присоединяться к протесту во время обеденного перерыва.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.