На митинге в Кишиневе оппозиция пыталась прорваться в парламент

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Сторонники оппозиции во время митинга около здания парламента Молдавии попытались прорваться внутрь, но были остановлены полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Кандидат в мэры Кишинева, вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе 17 июля призвал своих сторонников прийти на массовый митинг. На призыв откликнулось около двухсот человек. Люди скандируют "Нэстасе — мэр!" и "Долой диктатуру!", а также требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Адриан Канду.
Митингующие, чтобы добиться признания выборов мэра Кишинева, попытались силой прорваться в здание правительства, но были остановлены полицией. После этих действий протестующих, которые обещали проводить акцию мирно, сотрудников правоохранительных органов на подходе к парламенту стало еще больше.
"Полиция пыталась остановить прессу, чтобы они не освещали наш протест. Мы здесь, чтобы передать властям на рассмотрение резолюцию, принятую 1 июля", — сказал Нэстасе.
Резолюция, утвержденная ранее, предусматривает признание результатов выборов мэра Кишинева, отмену смешанной избирательной системы, а также отставку судей, отказавшихся утвердить итоги голосования в столице Молдавии.
Протестующие уверены, что их число возрастет после полудня, они надеются, что многие присоединяться к протесту во время обеденного перерыва.
Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.