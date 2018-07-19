В Испании машина наехала на группу людей, есть пострадавшие

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Автомобиль совершил наезд на группу людей в Испании, в результате пострадали пять пожилых женщин, сообщила местная экстренная служба в Twitter.

Инцидент произошел в среду вечером в одноименном центре провинции Хаэн, который входит в составе автономного сообщества Андалусия.

"В результате наезда, который произошел вчера вечером в административном центре провинции Хаэн, пострадали пять женщин (в возрасте от 65 до 80 лет)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице экстренной службы в Twitter. Все пострадавшие были госпитализированы.

Heridas cinco mujeres (de entre 65 y 80 años) en un atropello múltiple ocurrido anoche en #Jaén capital. Trasladadas a centro hospitalario — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 19 июля 2018 г.

​Автомобиль скрылся с места происшествия. Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники, правоохранителям уже известна личность водителя и в течение дня он может быть задержан.