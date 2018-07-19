В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский перебежчик арестован по обвинению в шпионаже и передаче секретной информации о южнокорейских военных иностранному агенту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на центральную прокуратуру Сеула.
По данным прокуратуры, Ли, предположительно, получил конфиденциальную информацию от бывших чиновников командования разведывательного управления министерства обороны Южной Кореи (KDIC) и продал ее агенту дипломатической миссии одной из восточноазиатских стран.
Прокуроры заявили, что произошла утечка 109 фрагментов засекреченной военной информации, включая личные данные южнокорейских шпионов, работающих в зарубежных миссиях. После обнаружения утечки все они немедленно вернулись на родину.
Прокуратура продолжает расследование, чтобы установить, замешан ли в этом деле кто-то еще.