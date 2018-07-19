В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Северокорейский перебежчик арестован по обвинению в шпионаже и передаче секретной информации о южнокорейских военных иностранному агенту, передает агентство Рёнхап со ссылкой на центральную прокуратуру Сеула.

Подозреваемый по фамилии Ли обвиняется в нарушении закона о защите военной тайны, говорится в сообщении Центральной районной прокуратуры Сеула.

По данным прокуратуры, Ли, предположительно, получил конфиденциальную информацию от бывших чиновников командования разведывательного управления министерства обороны Южной Кореи (KDIC) и продал ее агенту дипломатической миссии одной из восточноазиатских стран.

Прокуроры заявили, что произошла утечка 109 фрагментов засекреченной военной информации, включая личные данные южнокорейских шпионов, работающих в зарубежных миссиях. После обнаружения утечки все они немедленно вернулись на родину.

Прокуратура продолжает расследование, чтобы установить, замешан ли в этом деле кто-то еще.