ФБР не засекло попыток России повлиять на промежуточные выборы

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. ФБР не зафиксировало попыток со стороны России атаковать инфраструктуру предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов, заявил в четверг директор бюро Кристофер Рэй.

"Мы еще не видели попыток атаковать конкретные части инфраструктуры выборов в этот раз, но другие усилия, которые я назвал бы злонамеренным влиянием, очень активны, и всего в одном шаге от того, чтобы выйти на следующий уровень. Так что, по-моему, это угроза, которую мы должны воспринимать в высшей степени серьезно", — сказал он на Аспенском форуме безопасности.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.