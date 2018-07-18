Спецпрокурор Мюллер "запутывает следы", считает журналист Sputnik

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Американский журналист Ли Странахан, упомянутый в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера, удивлен, что к нему не обращались за показаниями, и полагает, что следствие фактически "запутывает следы" затрудняя проверку обвинений в адрес России.

Странахан ранее работал в изданиях Breitbart News, Huffington Post и как независимый журналист, а в настоящее время является ведущим радио Sputnik в Вашингтоне.

Расследование Мюллера

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

На пресс-конференции в минувшую пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого расследования. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.

Объяснения журналиста

В своей колонке на сайте Sputnik Странахан цитирует отрывок из обвинительного заключения Минюста США. Там утверждается, что примерно 22 августа 2016 года Guccifer 2.0, под которым подразумеваются российские разведчики, передал некоему журналисту "похищенные документы", имеющие отношение к движению Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение").

"Я и есть тот репортер. И одна из причин, по которой я удивлен, заключается в том, что со мной никто не связывался из команды Мюллера. Это одна из причин, по которой я лично знаю, что это низкопробное расследование", — пишет Странахан.

Журналист отмечает, что также к нему никто не обращался из американских СМИ, в том числе и те журналисты, которые знают его лично.

"Как будто СМИ и Мюллер не заинтересованы в том, чтобы услышать то, что я хочу сказать. Нет, подождите, это именно так, потому что есть очень много того, что обвинительное заключение и средства массовой информации упускают", — полагает Странахан.

По его словам, он контактировал по интернету с Guccifer 2.0, но при этом не знал и до сих пор не знает, кто именно скрывался за этим именем. Журналист опровергает утверждение следствия, что ему были переданы некие "украденные документы".

"На самом деле мне отправили файл с несколькими документами, включая тот, который был запиской о движении Black Lives Matter, опубликованной избирательным штабом Демократической партии США", — говорит Странахан.

Мюллер путает следы?

Журналист напоминает, что сеть Twitter после обвинений Мюллера удалила аккаунт Guccifer 2.0. В итоге теперь невозможно восстановить ту переписку, которую Странахан вел с этим пользователем и которая бы могла подтвердить слова журналиста. Тем не менее радиоведущий советует обратиться к исследованию независимого эксперта Адама Картера, который сохранил скриншоты страницы Guccifer 2.0, а также изучил целый ряд противоречий в расследовании Мюллера.

"Я не сделал ничего плохого, общаясь с Guccifer 2.0, кто бы это ни был. Я вел эту тему (Black Lives Matter. — Прим. ред.) и работал над ней. Я хотел и хочу до сих пор выяснить, кто такой Guccifer 2.0. Расследование Роберта Мюллера сейчас запутало следы для тех, кто хочет докопаться до правды", — резюмирует Странахан.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами. На пресс-конференции с Трампом 16 июля российский президент предложил команде Мюллера направить официальный запрос властям России по поводу россиян, которым выдвинуты обвинения. В офисе Мюллера в ответ на запрос РИА Новости отказались комментировать это предложение.