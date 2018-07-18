В Минобороны Украины объяснили "бесхозные" танки на Харьковском заводе

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Министерство обороны (МО) Украины в среду заявило, что якобы "бесхозная" военная техника, фигурирующая в попавшем в сеть видеоролике, на самом деле находится на территории Харьковского бронетанкового завода, ранее поступила туда для ремонта и теперь решается вопрос о передаче ее в состав вооруженных сил страны.

На днях в сети появился ролик, на котором показана якобы заброшенная украинская военная база, где стоят полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total.

Минобороны Украины в минувший вторник заявило, что опубликованный в интернете видеоролик с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", не имеет отношения к действительности: на самом деле он снят на одном из предприятий в Харькове.

"По ситуации по размещению техники и территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указана военная техника будет передана в состав вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год по разным решениям руководства министерства обороны Украины того времени. Решение по дальнейшему использованию не принимались до 2014 года.

Как отмечается, в 2014 году министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличия, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ.

"Сейчас по решению министра обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возвращения в состав вооруженных сил Украины", — добавили в пресс-службе.