В Минобороны Украины объяснили "бесхозные" танки на Харьковском заводе

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Министерство обороны (МО) Украины в среду заявило, что якобы "бесхозная" военная техника, фигурирующая в попавшем в сеть видеоролике, на самом деле находится на территории Харьковского бронетанкового завода, ранее поступила туда для ремонта и теперь решается вопрос о передаче ее в состав вооруженных сил страны.
Минобороны Украины в минувший вторник заявило, что опубликованный в интернете видеоролик с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", не имеет отношения к действительности: на самом деле он снят на одном из предприятий в Харькове.
"По ситуации по размещению техники и территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указана военная техника будет передана в состав вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год по разным решениям руководства министерства обороны Украины того времени. Решение по дальнейшему использованию не принимались до 2014 года.
"Сейчас по решению министра обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возвращения в состав вооруженных сил Украины", — добавили в пресс-службе.