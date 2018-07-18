В Колумбии задержали подозреваемого в похищении журналистов

МЕХИКО, 18 июл — РИА Новости. Власти Колумбии задержали подозреваемого в похищении группы журналистов из Эквадора, которые затем были убиты.

По данным портала Tiempo , подозреваемый по прозвищу Черри был пойман в департаменте Нариньо. Полиция считает, что именно он остановил машину журналистов в районе Матахе в Эквадоре, а затем переправил их в Колумбию.

Два журналиста издания Comercio и их водитель были похищены в конце марта. В апреле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил факт их гибели. Власти Эквадора заявили о причастности к убийству Вальтера Патрисио Арисалы по прозвищу Гуачо, возглавляющего банду, которая с января занимается подрывной деятельностью в провинции Эсмеральдас.

За информацию о местонахождении Гуачо Эквадор предложил награду в 100 тысяч долларов, еще около 150 тысяч предлагала Колумбия, так как банда действует и на ее территории.

В конце июня тела погибших были доставлены в Эквадор и похоронены.