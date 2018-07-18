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В МИД заявили, что для обвинений в адрес Бутиной нет фактов

Сюжет:
Задержание Марии Бутиной в США (33)
(обновлено: 20:15 18.07.2018)
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© AP PhotoМария Бутина. Архивное фотоМария Бутина. Архивное фото
© AP Photo

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже в США, не имеется, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

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© Carolco Pictures
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"Тут же в СМИ начали говорить о ней именно как о шпионке, привязывать ее к каким-то спецслужбам, максимально нагнетая градус, не имея даже никакой фактической базы для этого", — заявила Захарова.

По ее словам, создается впечатление, что ФБР вместо борьбы с преступностью выполняют просто откровенный политический заказ. Представитель российского МИД отметила, что этот заказ исходит от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику.

Захарова считает, что для этого же периодически выбрасываются новые выдуманные сенсации о мнимом придуманном российском вмешательстве в американские внутренние процессы.

Кроме того, она отметила, что претензии к россиянке притянуты за уши.

"Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США, она обучалась в одном из вашингтонских университетов, ни от кого не скрывалась", — сказала Захарова.

В чем обвиняют Бутину

Россиянку Бутину, которая проживает в Вашингтоне, задержали на прошлой неделе. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.

Мария Бутина. Архивное фото
© AP Photo
В США утверждают, что Бутина общалась с российской разведкой

Позднее Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки. К первоначальной статье добавилась собственно "Работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.

В совокупности за две статьи Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

На чем основаны обвинения

В качестве доказательств обвинения приводятся сведения, что Бутина общалась с неназванным лицом в российском правительстве по интернету, а также устанавливала связи с неназванным гражданином США, который бы представил ее затем влиятельным людям в Америке.

Бутина находилась в США по студенческой визе, уточняется в обвинительном заключении.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Учитель Бутиной надеется, что россиянка не останется наедине с системой США

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Предполагаемая связь замглавы Центробанка Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа.

Общение с американцами не запрещено

Адвокат россиянки заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты и она не пыталась повлиять на политику Соединенных Штатов.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Савельев
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"Обвинения представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан "сговор" с целью устроить дружеский ужин в ресторане "Бистро Бис" с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран, — это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне", — говорится в заявлении адвоката Роберта Дрисколла.

Другие предполагаемые "злонамеренные действия", по словам адвоката, включают присутствие на Национальном молитвенном завтраке, пожимание рук разным американцам на открытых для публики мероприятиях и "завязывание отношений" с ними, как будто бы для иностранного студента в США незаконно завязывать персональные, профессиональные и рабочие отношения с американцами или присутствовать на мероприятиях в надежде встретиться с политическими деятелями США.Адвокат отметил, что у следствия нет никакой информации о том, что Бутина пыталась повлиять или подорвать какие-либо политические меры или закон США.

"Максимум, что она пыталась сделать, — продвигать лучшие отношения между двумя странами. Обвинительное заключение — просто злоупотребление законом об иностранных агентах, который задуман с целью наказать скрытую пропаганду, а не открытое и публичное общение иностранных студентов", — добавил Дрисколл.

Ну не выходит и все
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ну не выходит и все!

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