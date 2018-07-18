В Йемене погиб военачальник после покушения на вице-президента страны

КАИР, 18 июл — РИА Новости. Йеменский военачальник бригадный генерал Мохаммед Салех аль-Ахмар и несколько его охранников стали жертвами взрыва, целью которого был кортеж вице-президента республики Али Мохсена аль-Ахмара, сообщил РИА Новости местный источник.
О состоянии самого вице-президента не сообщается. Провинция находится в центральной части страны.
В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.