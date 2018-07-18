Число детей отравившихся в лагере в Донецкой области увеличилось до 91

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области Украины увеличилось до 91, заведение закрыли, сообщила в среду пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 84 человека, из них 68 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
"По оперативной информации Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области по состоянию на 18 июля 2018 года… с признаками острой кишечной инфекции в лечебные учреждения Донецкой области госпитализировали 91 пострадавшего, из них 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, специалисты отобрали образцы проб пищевых продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследовали персонал заведения. При обследовании пищеблока специалисты выявили ряд нарушений санитарного законодательства.
Также отмечается, что в заведении неудовлетворительно вели учет пищевых продуктов; не соблюдали товарное соседство в холодильнике и температурные режимы хранения продуктов, а работники не соблюдали требования личной гигиены.
Главное управление Госпотребслужбы в Донецкой области решило закрыть лагерь с 18 июля.