Число детей отравившихся в лагере в Донецкой области увеличилось до 91

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области Украины увеличилось до 91, заведение закрыли, сообщила в среду пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 84 человека, из них 68 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

"По оперативной информации Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области по состоянию на 18 июля 2018 года… с признаками острой кишечной инфекции в лечебные учреждения Донецкой области госпитализировали 91 пострадавшего, из них 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты отобрали образцы проб пищевых продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследовали персонал заведения. При обследовании пищеблока специалисты выявили ряд нарушений санитарного законодательства.

В частности, к работе в пищеблоке работник медпункта допустил сотрудника с признаками заболевания дисфункции кишечника (работала 16-17 июля), приняли на работу сотрудников кухни без прохождения медосмотра, а для питания детей использовали блюда, которые не включены в согласованное меню.

Также отмечается, что в заведении неудовлетворительно вели учет пищевых продуктов; не соблюдали товарное соседство в холодильнике и температурные режимы хранения продуктов, а работники не соблюдали требования личной гигиены.

Главное управление Госпотребслужбы в Донецкой области решило закрыть лагерь с 18 июля.