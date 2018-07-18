В Кривом Роге избили журналиста

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Журналиста, который готовил материал о жестоком обращении с животными, избили в Кривом Роге, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, журналиста информационного портала "Первый Криворожский" Николая Чирву избили на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

"Корреспондент приехал в КП (коммунальное предприятие — ред.) после сообщения читателей, что, вероятно, сотрудники упомянутого учреждения отравили стерилизованных бездомных собак. И пообщаться и разобраться в ситуации Николай не успел — получил удар по лицу", — написал Томиленко на странице в Facebook.

Полиция решает вопрос, по какой статье будут заводить уголовное производство.

Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.