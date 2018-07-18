В Кривом Роге избили журналиста

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Журналиста, который готовил материал о жестоком обращении с животными, избили в Кривом Роге, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"Корреспондент приехал в КП (коммунальное предприятие — ред.) после сообщения читателей, что, вероятно, сотрудники упомянутого учреждения отравили стерилизованных бездомных собак. И пообщаться и разобраться в ситуации Николай не успел — получил удар по лицу", — написал Томиленко на странице в Facebook.
Полиция решает вопрос, по какой статье будут заводить уголовное производство.
Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.