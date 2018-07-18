МИД назвал сообщения об угрозах Лаврова греческому коллеге абсурдом

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом и чушью данные греческих СМИ о том, что перед последним кризисом с высылкой российских дипломатов министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы угрожал греческому коллеге заблокировать в СБ ООН соглашение о новом названии Македонии.

"Что касается первой части вашего вопроса, что Лавров угрожал своему греческому коллеге, это просто абсолютно абсурд и чушь. Странно, что греческая сторона это не прокомментировала, коль скоро эта информация появилась в греческих СМИ. Вот это вызывает удивление. Это просто какой-то нонсенс, абсурд", — сказала Захарова на брифинге в среду.

"Мы неоднократно доказывали, что даже в самых сложных ситуациях, возникающих в двухсторонних отношениях, мы всегда сохраняем понимание того, что речь идет о судьбах наших стран, людей, которые не должны становиться заложниками грязных игр, в которые втягивают многие государства", — отметила она.