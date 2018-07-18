Россия осудила теракты в Пакистане

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия решительно осуждает недавние теракты в Пакистане, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем кровавые вылазки террористов, которые не имеют ничего общего с исламскими ценностями и не могут быть оправданы", — сказала она.

По словам Захаровой, Россия поддерживает принимаемые властями Пакистана меры по усилению безопасности, включая решение о привлечении военных для охраны избирательных участков.

Ранее во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на западе страны прогремел взрыв, по последним данным, число погибших достигло 128, пострадали еще около 120 человек.

Кроме этого, сообщалось о еще одном взрыве в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Инцидент произошел в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, более 30 пострадали.