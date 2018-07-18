Афганский посол призвал Россию подтолкнуть талибов* к диалогу с властями

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия могла бы сыграть положительную роль в развитии ситуации в Афганистане, подтолкнув радикальное движение "Талибан"* к переговорам с официальными властями, заявил афганский посол в РФ Абдул Каюм Кучай на встрече в Госдуме с фракцией ЛДПР.

"Время от времени мы слышим, что правительство РФ отрицает какую-либо свою причастность к финансированию, поддержке, поставкам оружия движению "Талибан"*… РФ на официальном уровне заявляет, что единственным действием, которое оно предпринимает, это то, что правительство России подталкивает "Талибан"* к переговорам с правительством. Поэтому мы рассчитываем на поддержку и на помощь России, чтобы вы сыграли свою позитивную роль в этом регионе. И чтобы подтолкнули движение "Талибан"* к мирным переговорам", — сказал посол на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

*Запрещённая в России террористическая организация