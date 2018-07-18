В ЛНР заявили о подрыве двух украинских силовиков на минном поле

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Два украинских силовика подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, заявил в среду на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Ранее украинские силовики заявили, что в конце июня взяли под контроль Золотое-4 в Луганской области. При этом в Народной милиции ЛНР сообщили, что Золотое-4 контролируется украинскими силовиками с 2014 года, а подобные заявления о взятии своих же населенных пунктов "вызывают улыбку".

"Шестнадцатого июля при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Золотое-4, военнослужащие 14 бригады вышли на свое минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", — рассказал Осадчий.

Он уточнил, что данное происшествие тщательно скрывается украинским командованием от вышестоящего руководства.