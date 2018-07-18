Гидроэнергетика Украины угрожает экосистеме Днестра

КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Молдавский участок Днестра потерял множество видов рыбы. Об этом Sputnik Молдова сообщил директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий.

Специалисты изучили современное состояние реки в рамках научной экспедиции и рассказали о главных проблемах, которые им удалось выявить.

По словам Тромбицкого, в нижнем Днестре весной нет полноценных разливов воды, из-за чего рыба не может нормально размножаться, водоплавающие птицы не имеют возможности высидеть птенцов, так как вода не покрывает яйца и гнезда, и они становятся легкой добычей диких зверей. Все это вместе приводит к постепенной деградации экосистемы.

"Мы начали экспедицию от мест Наславчи и дошли до Сорок. На этом отрезке мы измеряли температуру воды — возле Наславчи она была всего +8 градусов, лишь ближе к Сорокам ее температура достигала +18 градусов", — рассказал еще один из участников экспедиции, биолог Андрей Графов.

Он объяснил, что эти наблюдения говорят о том, что рыба не может размножаться.

"Днестр — трансграничная река. В соответствии с международным законодательством управлять ей можно только вместе с партнерами из Украины, причем только тогда, когда все заинтересованные лица вовлечены в этот процесс, и отсутствует доминирование какого-либо водопользователя во вред другим", — пояснил Тромбицкий.

Сейчас этот принцип очень сильно нарушен в пользу гидроэнергетики. А Украина и по сей день не отказалась от планов построить каскад ГЭС в верховьях Днестра, заметил эколог. Пока с соседями подписан только договор о совместном управлении рекой, который вступил в силу в июле 2017 года.

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