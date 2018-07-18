МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва считает, что было бы логичным ставить вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"В санкционных по отношению к КНДР резолюциях зафиксировано, что адекватное поведение Пхеньяна будет встречено шагами по ослаблению и дальнейшему снятию санкций. Сейчас позитивное изменение на Корейском полуострове налицо. И, конечно же, логично было бы вопрос ослабления санкций ставить на Совете Безопасности ООН", — заявил он.

"Кстати, насколько известно, Россия и некоторые другие страны уже ставят вопросы о делистировании каких-то деятелей или судов, которые включены в санкционные списки, просят и получают разрешение на поставки каких-то материалов или оборудования. Так что этот процесс уже мало-помалу идет", — отметил дипломат.

Тем не менее, процесс обсуждения вопроса о смягчении санкций в отношении Северной Кореи является "очень непростым", подчеркнул Мацегора. "Это очень непростой процесс, сложный — в Совете Безопасности есть те, кто считает, что не следует ослаблять санкции до полного решения вопроса о денуклеаризации", — добавил он.

Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР за проведение ядерных и ракетных испытаний. США также ввели целый ряд односторонних санкций, которые распространяются и на третьих лиц, нарушающих международные запреты на сотрудничество с Северной Кореей.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что наметившийся диалог о пошаговом снятии санкций с Северной Кореи в случае денуклеаризации заслуживает поощрения, Россия намерена озвучить это в ООН.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил РИА Новости, что хотел бы в 2019 году посетить Северную Корею для проведения инспекции, однако пока не консультировался с властями страны по поводу возможного визита.

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