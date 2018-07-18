Политолог призвал подумать о новых форматах взаимодействия России с НАТО

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В нынешних условиях необходимо подумать о новых форматах взаимодействиях Москвы и Брюсселя, кроме существующего Совета Россия-НАТО, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, в настоящее время процесс возобновления работы Совета Россия-НАТО идет медленно, тяжело из-за понятных бюрократических процессов, тех решений, которые были приняты, из-за боязни проявить слишком большую гибкость и возможности неправильной интерпретации этой гибкости с той и другой стороны.

"Мы говорили о том, что если у нас в силу объективных причин Совет Россия-НАТО разворачивается сейчас очень медленно, то мы должны подумать о других форматах. Может быть, о создании какой-нибудь группы ad hoc (узкоспециализированной — ред.), которая могла бы дополнить работу совета там, где пока что он не может работать на полную мощность", — сказал Кортунов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

"Конечно, надо учитывать и потенциал других институтов", — отметил он, добавив, что также необходимо не быть заложниками единого формата взаимодействия России и НАТО.

Говоря о принятой декларации на саммите НАТО, в которой затрагивается Россия, эксперт отметил, что не стоит переоценивать ее значение.

Немалая часть пунктов согласованной лидерами НАТО по итогам саммита 11-12 июля декларации оказалась посвященной РФ. С одной стороны, заявлялась готовность к налаживанию диалога, с другой — содержались обвинения в провокационной военной деятельности, попыткам разобщить союзников и бросить вызов международному порядку.

В мае 2002 года на римской встрече в верхах был создан Совет Россия-НАТО — главная площадка для диалога и координации между РФ и членами альянса. Его заседания на уровне послов проводились не реже раза в месяц, а дважды в год проходили встречи на министерском или высшем уровне. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины деятельность совета была заморожена. В 2016 году встречи Совета Россия-НАТО на уровне послов возобновились, но носят нерегулярный характер.