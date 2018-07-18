Опрос: 45% американцев не верят в эффективность санкций против России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Почти половина американцев не верит в эффективность санкций против России, следует из результатов опроса Rasmussen Reports.

Отвечая на вопрос, эффективно ли работают ограничительные меры в отношении Москвы, 45% опрошенных ответили отрицательно, причем 15% из них выбрали ответ "Абсолютно неэффективны".

Эффективность санкций отметили 46%, из них 11% сочли их "крайне эффективными".

Исследование проводилось 11-12 июля методом телефонного опроса и онлайн-интервью. В нем приняли участие тысяча совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3%.

США ввели санкции против России в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Первый пакет ограничительных мер предусматривал замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, попавших в черные списки. Практически после каждого ухудшения отношений Москвы с Западом список санкций расширялся. Последний раз о введении новых ограничительных мер в отношении России заявили в Конгрессе США 17 июля.

Москва, со своей стороны, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Она также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

