МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Поднять драгоценности в случае их обнаружения на борту затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской" можно при помощи глубоководных аппаратов или надо поднимать весь корабль, сообщил РИА Новости в среду руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.

Накануне компания "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому "Дмитрий Донской" был найден в воскресенье на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера. По утверждению компании, на его борту якобы находятся сокровища более чем на 130 миллиардов долларов. Компания собирается организовать подъем крейсера со дна моря.

"Найти и поднять с такой глубины объект аквалангистам в легком снаряжении практически нереально. В этом случае необходимо либо задействовать глубоководные аппараты, или поднимать весь корабль", — сказал Богданов.

По его словам, рабочая глубина для аквалангистов в легком снаряжении замкнутого цикла составляет около 100 метров, максимальная — до 300 метров.

Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок во время Великой Отечественной Войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы генерала армии Николая Ковалева. На счету экспедиции 12 найденных подводных лодок, эскадренный миноносец "Новик" ("Яков Свердлов"), парусный линейный корабль "Лефорт", другие ценные исторические находки. Экспедиция финансируется Фондом президентских грантов.