КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Национальный союз журналистов требует от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело о терроризме из-за частых нападений на журналистов в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области, заявил глава союза Сергей Томиленко.

Он сообщил, что за последние полтора года в Каменском зафиксированы многочисленные нападения на журналистов, пять поджогов их имущества, в том числе автомобилей, а также зданий редакций.

"Учитывая систематичность и безнаказанность этих преступлений, мы требуем от Службы безопасности Украины объединить все случаи и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористическая деятельность)", — написал Томиленко в Facebook.

По его словам, союз журналистов требует быстрого и эффективного расследования этих преступлений, "пока безнаказанность не привела к еще большей трагедии".

Глава союза напомнил, что 10 июля подожгли редакцию газеты "Событие". Несколько поджогов было в 2017 году: 13 февраля загорелся автомобиль главреда газеты "Город 5692", а 25 февраля — машина главреда газеты "Антимафия". В ночь на 31 марта подожгли местную типографию, а 18 октября сожгли гараж главреда "Событие сегодня".

Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ ставят под угрозу демократию на Украине.