Трамп заявил о "вмешательстве" России в президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы. Об этом он заявил на фоне критики в его адрес после прошедшего саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России — Прим. ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией —Прим. ред.)", — сказал Трамп. По его словам, он полностью верит и поддерживает спецслужбы.

Его слова расходятся с теми, что он говорил на совместной конференции с российским лидером.

Тогда Трамп заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США.

Американский президент уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства, которое Кремль также опровергает.

Не в первый раз

Накануне Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, что вызвало новую волну критики.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков отметил, что Трамп не в первый раз меняет риторику, вернувшись в США.

По его словам, так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере.

"В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США", — написал Пушков в Twitter.

Саммит в Хельсинки

В понедельник Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания беседы оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Москвой важны для Вашингтона и всего мира, и заявил, что страны должны найти возможность сотрудничать.

Обвинения в адрес России

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих обвинения со стороны американских властей, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также отмечал, что получил заверения от Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Кроме того, Путин указывал на то, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

На прошлой неделе заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку. По его словам, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.